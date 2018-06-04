"حلويات رمضان".. طريقة عمل قطايف التوت اللذيذة
الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:43 ص
المقادير:
طحين: كوب
السميد: كوب
سكر: 2 ملعقة كبيرة
مسحوق الخبز: ملعقة صغيرة
الخميرة الفورية: نصف ملعقة صغيرة
ملح: ربع ملعقة صغيرة
ماء دافئ: كوبان وربع
مربى التوت: ربع كوب
قطر: 2 ملعقة كبيرة "أو العسل - بحسب الرغبة"
فستق حلبي: نصف كوب "مفروم"
طريقة التحضير:
1- تخلط المكوّنات التالية في وعاء: الطحين، السميد، السكر، مسحوق الخبز، الملح والخميرة.
2- يضاف الماء الدافئ الى الخليط ويمزج جيداً حتى يتماسك، ومن ثم يغطى ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح.
3- توضع ملعقتان كبيرتان من الخليط في مقلاة على نار متوسطة وتخبز حتى تجفّ العجينة دون تقليب.
4- تكرّر العملية وتخبز كل مقادير العجينة وتغطّى القطايف كي لا تجفّ.
5- تسكب ملعقة صغيرة من مربى التوت في وسط عجينة القطايف.
6- تقفل القطايف من الأسفل ويغمس القسم العلوي بالفستق الحلبي المفروم.
7- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويمكن إضافة العسل أو القطر.