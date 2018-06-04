"حلويات رمضان".. طريقة عمل قطايف التوت اللذيذة

المقادير:





طحين: كوب

السميد: كوب

سكر: 2 ملعقة كبيرة

مسحوق الخبز: ملعقة صغيرة

الخميرة الفورية: نصف ملعقة صغيرة

ملح: ربع ملعقة صغيرة

ماء دافئ: كوبان وربع

مربى التوت: ربع كوب

قطر: 2 ملعقة كبيرة "أو العسل - بحسب الرغبة"

فستق حلبي: نصف كوب "مفروم"









طريقة التحضير:





1- تخلط المكوّنات التالية في وعاء: الطحين، السميد، السكر، مسحوق الخبز، الملح والخميرة.





2- يضاف الماء الدافئ الى الخليط ويمزج جيداً حتى يتماسك، ومن ثم يغطى ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح.





3- توضع ملعقتان كبيرتان من الخليط في مقلاة على نار متوسطة وتخبز حتى تجفّ العجينة دون تقليب.





4- تكرّر العملية وتخبز كل مقادير العجينة وتغطّى القطايف كي لا تجفّ.





5- تسكب ملعقة صغيرة من مربى التوت في وسط عجينة القطايف.





6- تقفل القطايف من الأسفل ويغمس القسم العلوي بالفستق الحلبي المفروم.



