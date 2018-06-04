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"حلويات رمضان".. طريقة عمل قطايف التوت اللذيذة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:43 ص
حلويات رمضان.. طريقة عمل قطايف التوت اللذيذة
قطايف التوت - أرشيفية
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المقادير:

طحين: كوب
السميد: كوب
سكر: 2 ملعقة كبيرة
مسحوق الخبز: ملعقة صغيرة
الخميرة الفورية: نصف ملعقة صغيرة
ملح: ربع ملعقة صغيرة
ماء دافئ: كوبان وربع
مربى التوت: ربع كوب
قطر: 2 ملعقة كبيرة "أو العسل - بحسب الرغبة"
فستق حلبي: نصف كوب "مفروم"


طريقة التحضير:

1- تخلط المكوّنات التالية في وعاء: الطحين، السميد، السكر، مسحوق الخبز، الملح والخميرة.

2- يضاف الماء الدافئ الى الخليط ويمزج جيداً حتى يتماسك، ومن ثم يغطى ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح.

3- توضع ملعقتان كبيرتان من الخليط  في مقلاة على نار متوسطة وتخبز حتى تجفّ العجينة دون تقليب.

4- تكرّر العملية وتخبز كل مقادير العجينة وتغطّى القطايف كي لا تجفّ.

5- تسكب ملعقة صغيرة من مربى التوت في وسط عجينة القطايف.

6- تقفل القطايف من الأسفل ويغمس القسم العلوي بالفستق الحلبي المفروم.

7- يقدّم هذا الطبق بارداً، ويمكن إضافة العسل أو القطر.
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