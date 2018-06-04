إنشاء المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بمنطقة المعنا لتوفير 100 فرصة عمل

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وأعضاء برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر والبنك الدولي برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور محمد أزهري، خبير التنافسية بالبنك الدولي، مشروع المجمع الصناعى للمرأة والشباب بمنطقة المعنا بمدينة قنا.



واطمأن المحافظ وأعضاء برنامج التنمية المحلية المرحلة الأولى، على المشروع، والمتمثل في ورشة لإنتاج الكليم وأخري للنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ساهمت فى توفير 100 فرصة عمل للفتيات بقنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وأعضاء برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر والبنك الدولي برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور محمد أزهري، خبير التنافسية بالبنك الدولي، مشروع المجمع الصناعى للمرأة والشباب بمنطقة المعنا بمدينة قنا.



واطمأن المحافظ وأعضاء برنامج التنمية المحلية المرحلة الأولى، على المشروع، والمتمثل في ورشة لإنتاج الكليم وأخري للنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ساهمت فى توفير 100 فرصة عمل للفتيات بقنا