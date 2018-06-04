ماكينة لحصد القمح تودي بحياة مزارع داخل أرضه بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول جثة المدعو "ش.م.ز" 52 عاما - فلاح ومقيم بقرية دست الأشراف.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحه، أفاد بتقريره بوجود جرح بالرأس وكسر بالذراعين وجروح متفرقه بالجسم نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية.



بسؤال نجله "ع.ش.ز" 17 عاما - عامل، قرر أنه حال تواجد والده المتوفى بأرضه الزراعيه بالقرية أصيب بحالة إغماء وإصطدم جسده بعامود ماكينة حصاد محصول القمح المتحرك، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابه العامة.