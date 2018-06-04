ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماكينة لحصد القمح تودي بحياة مزارع داخل أرضه بالبحيرة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:45 ص
ماكينة لحصد القمح تودي بحياة مزارع داخل أرضه بالبحيرة
أرشيفية
طباعة
إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول جثة المدعو "ش.م.ز" 52 عاما - فلاح ومقيم بقرية دست الأشراف.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحه، أفاد بتقريره بوجود جرح بالرأس وكسر بالذراعين وجروح متفرقه بالجسم نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال نجله "ع.ش.ز" 17 عاما - عامل، قرر أنه حال تواجد والده المتوفى بأرضه الزراعيه بالقرية أصيب بحالة إغماء وإصطدم جسده بعامود ماكينة حصاد محصول القمح المتحرك، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابه العامة.
المزيد عن: ماكينة لحصد القمح حياة مزارع البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 11:10:36 AM