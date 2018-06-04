أسعار فانوس رمضان للاعب محمد صلاح اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة المنيا

شهدت محافظة المنيا، اليوم الاثنين، أقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتى يتراوح سعره ما بين 100 و120 جنيها في الأسوق.



وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكالة منها المستوردة والتى يغنى وحوى ياوحوى مع عمل اشكال دائرية ويتراوح سعر مابين 110 الى 120 جنيه، ومنها الخشب الذى يتراوح سعرة مابين بـ 50 جنية الى 90 جنية على حسب الحجم.