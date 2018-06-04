أسعار الكنافة والقطايف اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة المنيا

رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيها، والكنافة الالية 15 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيها والجلاش 18 جنيها للكيلو،والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيها للكيلو.