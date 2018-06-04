بية الزردي: علاقة رئيس الجمهورية بإبنه حافظ تذكّرني بعلاقة لمين النهدي بأبنائه

اعتبرت الاعلامية بية الزردي أن رئيس الدولة الباجي قايد السبسي مع ابنه يذكرها بالممثل لمين النهدي مع أبنائه،لأنه لا يريد التدخل فيما يفعله ابنه حافظ تجنبا للانتقادات التي ستطاله من عائلته.

و قالت في تصريح لاذاعة “شمس أف أم” “أنا سي الباجي قايد السبسي مع ولدو يفكرني في لمين النهدي مع أولادو، خليني نسكت و اعملو الي تحبو وفك عليا ما كانش نتمرج في الدار”.

و أشارت الى أن تدخل رئيس الجمهورية لن يفض الخلاف الحاصل بين نجله حافظ قايد السبسي و رئيس الحكومة يوسف الشاهد،مؤكدة أن الشاهد في كلمته الأخيرة حمّل نفسه مسؤولية كبرى تجاه الشعب.



