محافظ الشرقية: مصانع الأغذية غير المرخصة تهدد صحة المواطنين وحملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومصانع الأغذية وكافة الأنشطة التجارية للتصدي لظاهرة الغش التجاري وإحتكارالسلع المدعومة من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء وإبتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، قام قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع بحملة تموينية أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة وتم تحرير محضر رقم 894 جنح مركز الزقازيق ضد ع ا ش صاحب معمل لتصنيع وتعبئة المخللات بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 2طن مخللات مشكلة و20شيكارة ملح زنة1طن مجولة المصدر و20عبوة معدة للبيع وعبوات بلاستيك واستكرات.





كما تم تحرير محضر رقم575 جنح ضد ر ع س مدير مسئول لمخبز بلدي لمخالفة تعليمات التشغيل، وكذلك محضر رقم 576 جنح ضد ذ ع ا صاحب مخبز بلدي لمخالفة تعليمات التشغيل، و محضر إثبات حاله ضد ع ا ع صاحب مخبز لتصرفة فى136شيكارة دقيق من حصة المخبز.





وتحرير محضر ضد ه م ا صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى 4شيكارة من حصة المخبز البلدى وتم تحرير عدد8 مخالفات أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين.



