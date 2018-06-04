تحديث نظام ماك 10.14 القادم سيجلب الوضع الليلي (صور)

استطاع أحد مطوري نظام ماك والذي يُدعى ستيفن سميث الحصول على تجربة فريدة حول نظام التشغيل القادم 10.4 وقام بعدها بنشر صور شاشة للتحديث الجديد الذي يحتوي على عدة مزايا مختلفة.





وبحسب المطور ستيفن سميث فإن التحديث القادم لنظام التشغيل سيجلب معه ميزة الوضع الليلي، أي أن واجهة المستخدم ستتاح باللون الأسود، كما أن الواجهة ستختلف عن الواجهة القديمة لتطبيق Xcode الخاص بالمطورين.





وستشمل الإضافات الجديدة وجود أيقونة لتطبيق ماك الإخباري من آبل، كما أنها على الأغلب ستأتي بتصميم جديد لمتجر البرامج وبشكل شبيه لتصميم نظام iOS 11.



