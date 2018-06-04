تحديث نظام ماك 10.14 القادم سيجلب الوضع الليلي (صور)
الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:14 ص
استطاع أحد مطوري نظام ماك والذي يُدعى ستيفن سميث الحصول على تجربة فريدة حول نظام التشغيل القادم 10.4 وقام بعدها بنشر صور شاشة للتحديث الجديد الذي يحتوي على عدة مزايا مختلفة.
وبحسب المطور ستيفن سميث فإن التحديث القادم لنظام التشغيل سيجلب معه ميزة الوضع الليلي، أي أن واجهة المستخدم ستتاح باللون الأسود، كما أن الواجهة ستختلف عن الواجهة القديمة لتطبيق Xcode الخاص بالمطورين.
وستشمل الإضافات الجديدة وجود أيقونة لتطبيق ماك الإخباري من آبل، كما أنها على الأغلب ستأتي بتصميم جديد لمتجر البرامج وبشكل شبيه لتصميم نظام iOS 11.
ويشار إلى أن الوضع الليلي لواجهة المستخدم سيكون بشكل كامل وشامل للواجهة وليس كما كان في السابق بظهوره على بعض التطبيقات أو بتفعيله نسبياً من خلال الثيمات، وهو الأمر الذي سيجده بعض المستخدمين أفضل من السابق بكثير.
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