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بوتين: هدف روسيا توحيد الاتحاد الأوروبي وليس تفريقه

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:34 ص
بوتين: هدف روسيا توحيد الاتحاد الأوروبي وليس تفريقه
بوتين
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وكالات
 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود هدف لدى روسيا بتفريق الاتحاد الأوروبي، بل على العكس، موسكو مهتمة في اتحاد أوروبي موحد ومزدهر.

                                                  

وقال بوتين في مقابلة مع القناة النمساوية، نشر مقطع منها: "لا يوجد لدينا هدف تفريق أحد في الاتحاد الأوروبي. على العكس، نحن مهتمون في اتحاد أوروبي موحد ومزدهر، لأنه شريكنا الاقتصادي والتجاري الأهم".

 

الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا وأمريكا والدول الغربية تأزمت منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا. 


وفرض الاتحاد الأوروبي 3 مجموعات من العقوبات ضد روسيا. وردا على ذلك فرضت روسيا قيودا على استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

المزيد عن: هدف روسيا بوتين القناة النمساوية العلاقات بين روسيا وأمريكا الاتحاد الأوروبي
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