الداخلية التركية تعلن تحييد 30 إرهابيًا في عموم البلاد خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، تحييد 30 إرهابيًا في عموم البلاد خلال أسبوع، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

يُذكر أن رئاسة الأركان التركية، كانت قد أعلنت في 20 يناير الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون"؛ بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود ​​​​تركيا​​​​ وفي المنطقة والقضاء على مسلحي "بي كا كاب ي دي ب ك" و"داعش" في مدينة عفرين".