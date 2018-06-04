أسعار الأسماك اليوم الإثنين 4-6-2018 في الدقهلية

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير من 25-35 جنيها، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا



وسجل سعر السمك الحوت 26 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.