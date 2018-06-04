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أسعار الأسماك اليوم الإثنين 4-6-2018 في الدقهلية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:31 ص
أسعار الأسماك اليوم الإثنين 4-6-2018 في الدقهلية
الأسماك
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سالى رضوان
 
 تجولت "الفجر" اليوم الإثنين، في أسواق الأسماك في محافظة الدقهلية، وتبين انخفاض أسعارها.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير من 25-35 جنيها، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا

وسجل سعر السمك الحوت 26 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.
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