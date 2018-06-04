ديلي ستار: محمد صلاح يقترب من التعافي والمشاركة في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة في إصابة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وإمكانية لحاقه بالمونديال الروسي.

وقالت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية إن الدولي المصري محمد صلاح اقترب من اللحاق ببطولة كأس العالم مع منتخب مصر، مشيرة إلى أنه بدأ التحسن.

ونشرت الصحيفة تغريدة نجم ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي أمس ، والتي أكد فيها أنه يشعر بتحسن حيث ظهر وهو يؤدي تدريبات تأهيلية معلقا :"مشاعر جيدة".

وكان صلاح قد أصيب مع ليفربول بعد تدخل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز الملكي 3-1.