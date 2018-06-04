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أسعار البيض اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة الدقهلية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:27 ص
أسعار البيض اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة الدقهلية
بيض
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سالى رضوان
 
استقر سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر كارتونة البيض البلدى 43 جنيها والاحمر الأحمر 35 جنيها.

فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنيها، بيض بلدي 40 جنيهًا.
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