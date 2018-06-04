أسعار البيض اليوم الإثنين 4-6-2018 في محافظة الدقهلية
الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:27 ص
سالى رضوان
استقر سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر كارتونة البيض البلدى 43 جنيها والاحمر الأحمر 35 جنيها.
فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنيها، بيض بلدي 40 جنيهًا.
فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنيها، بيض بلدي 40 جنيهًا.