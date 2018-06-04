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سعر الريال السعودى الآن في البنوك والسوق السوداء

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:24 ص
سعر الريال السعودى الآن في البنوك والسوق السوداء
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استقر  الريال  السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 4-6-2018 ليسجل ، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77  جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة.

بينما استقر سعر الريال السعودي، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بأول امس.

وارتفع  سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم بنحو قرشان ، حيث سجل4.90 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 5 جنيه.
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