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روسيا تعتقل خلية إرهابية فى سيبيريا تجند مسلحين لإرسالهم لسوريا وأفغانستان

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:23 ص
روسيا تعتقل خلية إرهابية فى سيبيريا تجند مسلحين لإرسالهم لسوريا وأفغانستان
الشرطة الروسية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت إدارة جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بإقليم كراسنويارسك فى سيبيريا عن اعتقال 11 عنصرا تابعين لخلية إرهابية تمارس نشاطا لتجنيد مسلحين وإرسالهم إلى المجموعات الإرهابية فى سوريا وأفغانستان.

 

 وذكر جهاز الأمن الفيدرالى، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه نجح فى القضاء على خلية إرهابية يقوم أفرادها بنشر دعاية للإرهاب فى المنطقة، وخلال عمليات التحرى تم اعتقال 11 عنصرا من الخلية، منهم اثنان قدموا إلى كراسنويارسك من قرغيزيا، حيث نظما شبكة لإرسال أشخاص متطرفين إلى سوريا وأفغانستان للالتحاق بالمجموعات الإرهابية هناك.

 

يذكر أنه سبق وقام قسم التحقيق التابع لإدارة جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مايو الماضى برفع دعوى جنائية ضد هذه الخلية بتهمة التحضير للمشاركة فى تنظيم يعده القانون تنظيما إرهابيا والمساهمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

المزيد عن: مجموعات إرهابية روسيا خلية ارهابية تجنيد مسلحين الشرطة الروسية
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