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طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث والإنشاء

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:22 ص
طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث والإنشاء
أرشيفية
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يؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة الحديث، والإنشاء، اليوم الإثنين.

وقالت مشيخة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بتوفير كافة المقومات التي تؤدي لنجاح الامتحانات، وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.

وأعلنت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد، الطوارئ الكاملة، تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا، وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات.

المزيد عن: القسم الأدبي الحديث الثانوية الأزهرية الأزهرية
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