سعر الريال السعودى اليوم 4-6-2018 في البنوك والسوق السوداء

استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 4-6-2018 ليسجل ، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77 جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة بالأمس





بينما استقر سعر الريال السعودي، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.





وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل 4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بأول امس.



