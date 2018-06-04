اليوم.. تكريم اسم فؤاد حداد بالمسرح القومي.. الليلة

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تكرم اليوم الأثنين الموافق 4 يونيو اسم الشاعر الكبير فؤاد حداد، حيث تُقدم درع المسرح القومي لأسرته، و ذلك عقب مشاهدتها للعرض المسرحي الغنائي "حي على بلدنا" في تمام العاشرة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

و قد عبر الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي عن سعادته بهذا التكريم حيث انه لأكبر شعراء العامية المصرية و والد الشعراء فؤاد حداد، حيث قدمت فرقة المسرح القومي عدة عروض مسرحية من أشعار شاعرنا الكبير و إعداد أمين حداد منها على سبيل المثال "الأرض بتتكلم عربي، من القلب للقلب"، بالإضافة إلى " حي على بلادنا" و الذي يعرض يوميا على المسرح القومي، و قد لاقت جميعها نجاحا جماهيريا كبيرا.

جدير بالذكر ان "حي على بلدنا" تدور حول الأجواء الرمضانية و المسحراتي التي أشتهر بها الشاعر الكبير فؤاد حداد على مدار سنين طويلة، حتى أصبح مسحراتي الوطن يشحذ الهمم و يشد العزائم من أجل تلبية نداء الوطن، و في نفس الوقت هو الضاحك المسلي و المعين على هموم الحياة، من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور، المطرب محمد عزت، رحاب رسمي، المطربة نهال خالد، و يتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز و محمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، و من إخراج أحمد إسماعيل.