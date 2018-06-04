ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. تكريم اسم فؤاد حداد بالمسرح القومي.. الليلة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:21 ص
اليوم.. تكريم اسم فؤاد حداد بالمسرح القومي.. الليلة
فؤاد حداد
طباعة
الفجر الفني
 

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تكرم اليوم الأثنين الموافق 4 يونيو اسم الشاعر الكبير فؤاد حداد، حيث تُقدم درع المسرح القومي لأسرته، و ذلك عقب مشاهدتها للعرض المسرحي الغنائي "حي على بلدنا" في تمام العاشرة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

و قد عبر الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي عن سعادته بهذا التكريم حيث انه لأكبر شعراء العامية المصرية و والد الشعراء فؤاد حداد، حيث قدمت فرقة المسرح القومي عدة عروض مسرحية من أشعار شاعرنا الكبير و إعداد أمين حداد منها على سبيل المثال "الأرض بتتكلم عربي، من القلب للقلب"، بالإضافة إلى " حي على بلادنا" و الذي يعرض يوميا على المسرح القومي، و قد لاقت جميعها نجاحا جماهيريا كبيرا.

جدير بالذكر ان "حي على بلدنا" تدور حول الأجواء الرمضانية و المسحراتي التي أشتهر بها الشاعر الكبير فؤاد حداد على مدار سنين طويلة، حتى أصبح مسحراتي الوطن يشحذ الهمم و يشد العزائم من أجل تلبية نداء الوطن، و في نفس الوقت هو الضاحك المسلي و المعين على هموم الحياة، من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور، المطرب محمد عزت، رحاب رسمي، المطربة نهال خالد، و يتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز و محمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، و من إخراج أحمد إسماعيل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 9:40:04 AM