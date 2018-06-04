أسعار مواد البناء في مصر الآن





استقرت أسعار الأسمنت والحديد في السوق المصري، اليوم الإثنين 4-6-2018، وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أسعار مواد البناء وفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة في السوق المصري.









سجل سعر طن الحديد في مصنع بشاي 12 الف و580 جنيهاً، أما سعر طن الحديد عند الجارحي 10ألف و100 جنيهاً، أما مصنع المصريين فقد سجل سعر طن الحديد 11ألف و950 جنيهاً.









هذا وبلغ متوسط سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح 820 جنيها، وبلغ متوسط سعر أسمنت النصر 800 جنيها للطن.









وبلغ متوسط سعر أسمنت السويدي 830 جنيها، وأسمنت طره إلى 1143 جنيها، وسجل أسمنت التعمير 1135 جنيها، وأسمنت حلوان 815 جنيها، كما بلغ أسمنت السويس 810 جنيهًا.









وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 2230، وسوبر رويال 2220، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2200 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت القاهر للبحر 920 جنيها.







