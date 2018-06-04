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إعادة تأهيل مستوصف في مدينة دوما السورية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:16 ص
إعادة تأهيل مستوصف في مدينة دوما السورية
مدينة دوما السورية
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وكالات
 

أفادت وزارة الصحة السورية بإعادة تأهيل مستوصف في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في العاصمة دمشق، وذلك بعد خروج مسلحي جيش الإسلام من المدينة نحو الشمال السوري وسيطرة الجيش السوري عليها.

 

وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين: "انتهت إعادة إعمار المستوصف. وقريبا سيبدأ عمله".

 

وأضاف أن الحديث يدور عن المستوصف الثاني الذي تمت إعادة تأهيله في الغوطة الشرقية بعد تحريرها من سيطرة المقاتلين. وأشار إلى أنه يتعين على الوزارة أيضا إعادة إعمار 4 مستوصفات أخرى ومستشفى في مدينة دوما.

 

وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أن إعادة تأهيل مستوصف واحد دون الأخذ بعين الاعتبار المعدات الطبية يتطلب نحو 30 ألف دولار. أما إعادة تأهيل المستشفى فيتطلب دون الأخذ بعين الاعتبار المعدات الطبية 15.5 مليون دولار.

 

وكان الجيش السوري قام بدعم من مركز المصالحة الروسي في سوريا بتحرير الغوطة الشرقية ومنطقة القلمون الشرقية والأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق من سيطرة المقاتلين المعارضين للحكومة السورية.

 

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