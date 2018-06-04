أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 4-6-2018

استقرت أسعار الخضروات اليوم الإثنين، حيث سجل كيلو الطماطم سعر ما بين 6 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة والفلفل ما بين 10 و12 جنيها ، وآلبطاطس 3.5 جنيه ، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات ، والليمون من 8 الي 10 جنيهات ،والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات الي 8 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والثوم 20 جنيها ، والباذنجان 5 جنيهات ، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ، وارتفعت إلى 6 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات ، والقلقاس 5 جنيهات ، والبسلة 6 جنيهات.





كما واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم و سجل كيلو العنب ما بين 10 إلى 15 جنيها ، والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها ، والموز 6.5 و 7 جنيها ، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات ، والبلح من 8 إلى 12 جنيه ، وكيلو الأناناس ما بين 4 إلى 5 جنيهات ، و المشمش 10 جنيهات والبطيخ الواحدة ما بين 15 الى 20 جنيهًا.



