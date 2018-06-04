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سعر الدولار اليوم الإثنين 4-6-2018 في 5 بنوك حكومية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الإثنين 4-6-2018 في 5 بنوك حكومية
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رض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم الإثنين 4-6-2018 فى 5 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .

سعر الدولار اليوم الإثنين 4-6-2018 فى مصر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 4-6-2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.84 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولارالإثنين 4-6-2018 فى البنك المركزى

سجل الدولار الإثنين 4-6-2018 فى البنك المركزى 17.84 جنيه للشراء و17.98 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.

سعر الدولارالإثنين 4-6-2018 فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار فى بنك لإسكندرية 17.86جنيه للشراء و17.96 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.

سعر الدولار الإثنين 4-6-2018 فى بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.8جنيه للشراء و17.9 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.

سعر الدولار الإثنين 4-6-2018 فى البنك الأهلى

سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولار الإثنين 4-6-2018 فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.
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