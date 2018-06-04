سعر الدولار الآن في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار أمام الدولار بعد ان شهد تراجع فى خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين،متوسط سعر نحو 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع بالتعاملات المسائية، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وبقى سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس ثابتا عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات اليوم الصباحية.





كما ظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعد عند 17.85 جنيه.



