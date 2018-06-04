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تعرف على سعر الدولار اليوم 4-6-2018 بعد تراجعه

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:15 ص
تعرف على سعر الدولار اليوم 4-6-2018 بعد تراجعه
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استقر سعر صرف الدولار أمام الدولار بعد ان شهد تراجع فى خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين،متوسط سعر نحو  17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع بالتعاملات المسائية، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس ثابتا عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات اليوم الصباحية.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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