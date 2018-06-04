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السقا ملمحا إلى إساءة رمضان: الناقص بيصاحب اللي بيطبل له".. والجمهور يضطره لحذف التغريدة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 07:45 ص
السقا ملمحا إلى إساءة رمضان: الناقص بيصاحب اللي بيطبل له.. والجمهور يضطره لحذف التغريدة
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يارا احمد
 

ألمح النجم أحمد السقا، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إلى إساءة زميله الفنان محمد رمضان، إلى باقي الفنانين المشاركين في السباق الرمضاني بعد تصريحه بأنه الممثل رقم واحد في مصر.
 

وكتب السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابن الناس بيصاحب طوب الأرض والجعان بيصاحب اللي يأكله والناقص بيصاحب اللي بيطبل له"، فيما اعتبر الكثيرون التغريدة موجه بشكل مباشر لمحمد رمضان.


واضطرت تعلقيات الجمهور، على التغريدة التي شاركها السقا، لحذفها من على حسابه.

 


السقا ملمحا إلى إساءة رمضان: الناقص بيصاحب اللي بيطبل له".. والجمهور يضطره لحذف التغريدة
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