مبتهل أزهري ينشد "الله يعينك يا سيسي" على قناة الناس (فيديو)

كتب المبتهل الأزهري الشيخ طارق عبدالرحمن في حب مصر مجموعة من الأناشيد والأبيات في حب الوطن، ودعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الثانية.





وقال "عبدالرحمن " في أنشودته خلال لقاءه في برنامج " حلي ودنك" على فضائية "الناس" : المولى يعينك ياسيسي ايدنا في ايدك عيدنا وعيدك يوم ما الارهاب عنها يزول".





يعد برنامج "حلي ودنك" أول البرامج المتخصصة في فن الأناشيد الدينية والابتهالات والذييعرض طوال شهررمضان على فضائية الناس.