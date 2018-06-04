شبكة تليفزيون "النهار" تتعاقد مع منى عراقي لتقديم برنامج جديد
الإثنين 04/يونيو/2018 - 07:29 ص
انضمت الإعلامية منى العراقي، لشبكة قنوات النهار لتقديم برنامج على شاشتها، وذلك اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وعقدت الإعلامية عدة جلسات مكثفة حتى الآن مع إدارة القناة للوصول للشكل النهائي للبرنامج.
ومن المقرر أن يعتمد البرنامج على تقديم التحقيقات الاستقصائية لإفادة المجتمع بشكل إيجابي.
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