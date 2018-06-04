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كرة فضاء تفتتح المباراة الأولى لمونديال روسيا 2018

الإثنين 04/يونيو/2018 - 07:11 ص
كرة فضاء تفتتح المباراة الأولى لمونديال روسيا 2018
كرة المونديال
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وكالات
 
عادت إلى الأرض مساء أمس الأحد، كرة قدم التي من المقرر أن يتم اللعب بها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في روسيا يوم 14 يونيو ، بعد رحلة في الفضاء. 

وتم نقل الكرة إلى محطة الفضاء الدولية في مارس، وأعيدت إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "سيوز إم إس 07".

وبجانب رائد الفضاء الروسي إنطون شكابليروف، قام الأمريكي سكوت تينجل والياباني نوريشيجي كاناي بإنزال الكرة في كازاخستان بالقرب من بلدة جيزكازجان.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 14 يونيو  بمباراة بين روسيا والسعودية. وستستمر البطولة التي تضم 32 فريقاً في 11 مدينة روسية حتى 15 يوليو .

المزيد عن: مونديال روسيا 2018 كرة فضائية كأس العالم المونديال روسيا
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