محمد بن سلمان يؤازر السعودية أمام روسيا في افتتاح كأس العالم

يحضر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مبارة افتتاح كأس العالم بين روسيا والسعودية، التي ستقام يوم 14 يونيو القادم.





ونشرت "العربية" تقريرًا أفادت فيه أن الأمير محمد بن سلمان سيحضر المباراة تشجيعًا لـ"الأخضر"، خاصة وأنه داعم كبير للمنتخب السعودي، وحضر مباراة اليابان التي تأهل فيها منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم.





كان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل لاعبي المنتخب السعودي، قبل المعسكر الأخير، وطالبهم بتمثيل جيد للكرة السعودية في المونديال.





يذكر أن خسر المنتخب السعودي 3-صفر أمام بيرو في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في مباراته الودية قبل الأخيرة، استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي في روسيا.



