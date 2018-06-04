الحلقة 19 من المسلسل الرمضاني "كلبش 2" لأمير كرارة عبر يوتيوب (فيديو)
الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:56 ص
الفجر الفني
يقدم "الفجر الفني" خدمة مشاهدة لمسلسل "كلبش 2" الحلقة 19 كاملة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
"كلبش 2" من إخراج بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ويضم طاقم عمله أمير كرارة، وهالة فاخر، وفتحي عبد الوهاب، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، ومحسن منصور.
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