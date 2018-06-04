خبير: مصر احتلت المرتبة السابعة عالميا في رقم معدل النمو عام 2017



وأضاف "سليمان" في لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن كل المؤسسات الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر، وهذا دليل على أنهم يرون الاقتصاد المصري بصورة جيدة ويثقون فيه.



ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميا في رقم معدل النمو في عام 2017، ومن المستهدف هذا العام أن يكون أعلى.



وأوضح أن مصر جذبت استثمارات أجنبية بحوالي 8 مليار دولار (صافي) خلال العام الماضي.

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن كل مؤسسات الائتمان التي تصنف الاقتصاد المصري، رفعت تصنيفه، رغم أنه من أربعة سنوات كان متوقعا له الهبوط وليس الارتفاع.