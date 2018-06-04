مفكر اقتصادي يوجه رسالة للشباب عن سر النجاح



وأضاف "أبو غزالة"، في لقاء مع برنامج "حوار خاص"، المذاع على قناة النيل للأخبار، الأحد، أن من لديه رسالة يعمل فيها بجد واجتهاد، ويتحمل في سبيلها الكثير.



وشدد المفكر الاقتصادي، على أن إعلام العدو يروج للمنطقة على أنها ليس لها مستقبلا، ومنهارة، متسائلا: إذا كانت كذلك لماذا يتصارعون على التواجد فيها؟؟ لافتا إلى أن هذا المنطق "كلام فاضي".



قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي الفلسطيني، إنه دائما ما يوجه رسالة للطلبة والشباب، وهي أنه إذا أردت أن تنجح يجب أن يكون لديك رسالة وليس هدف.