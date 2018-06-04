يوسف زيدان ينشر بروفات روايته المقبلة "فردقان" (صور)

وكتب "زيدان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعض الصفحات من إحدى بروفات روايتي القادمة "فردقان".





وعبر عن تعجبه قائلًا: "وبعد صدور الرواية وكالمعتاد سوف يأتي بعض المعتوهين ويصيحون الرواية مسروقة ! .. ثقافة مريضة".



