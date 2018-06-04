يوسف زيدان ينشر بروفات روايته المقبلة "فردقان" (صور)
الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:30 ص
شيماء عطية
شارك الأديب والروائي يوسف زيدان جمهوره القراء صورًا لبروفات روايته الجديدة "فردقان".
وكتب "زيدان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعض الصفحات من إحدى بروفات روايتي القادمة "فردقان".
وعبر عن تعجبه قائلًا: "وبعد صدور الرواية وكالمعتاد سوف يأتي بعض المعتوهين ويصيحون الرواية مسروقة ! .. ثقافة مريضة".
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