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يوسف زيدان ينشر بروفات روايته المقبلة "فردقان" (صور)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:30 ص
يوسف زيدان ينشر بروفات روايته المقبلة فردقان (صور)
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شيماء عطية
 

شارك الأديب والروائي يوسف زيدان جمهوره القراء صورًا لبروفات روايته الجديدة "فردقان".


وكتب "زيدان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعض الصفحات من إحدى بروفات روايتي القادمة "فردقان".


وعبر عن تعجبه قائلًا: "وبعد صدور الرواية وكالمعتاد سوف يأتي بعض المعتوهين ويصيحون الرواية مسروقة ! .. ثقافة مريضة".


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