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وكيل وزارة الرياضة: أهم أهدافنا تأهيل الشباب لسوق العمل

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:33 ص
وكيل وزارة الرياضة: أهم أهدافنا تأهيل الشباب لسوق العمل
منال يوسف
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نعيم يوسف
 
قالت منال يوسف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أهم أهداف الوزارة هو تأهيل الشباب لسوق العمل، لافتة إلى أنهم يستعينون بالمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في هذا الأمر.

وأضافت "يوسف" في لقاء مع برنامج "ملفات" المذاع على التلفزيون المصري، الأحد، أنهم يعملون على حوالي 60 برنامج تأهيل للشباب خلال العام المالي. 

وتابعت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنهم لديهم تدريبات تكنولوجية وحرفية، دخلوا بها إلى المناطق العشوائية والمحافظات الحدودية، من خلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
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