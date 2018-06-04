23 حقيقة تاريخية تزين بطولات كأس العالم قبل مونديال روسيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا 2018 باعتباره الحدث الكروي العالمي الأكبر والذي دائماً ما يحفل بالحقائق التاريخية التي لا تنسى.

ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز الحقائق التاريخية التي حدثت في بطولات كأس العالم في السنوات الماضية.

**يعتبر المهاجم البرازيلي رونالدو هو أعظم هداف في تاريخ كأس العالم لتسجيله 15 هدفا.

** يعد الألماني لوثار ماتيوس صاحب أعلى رقم قياسي في العالم حيث شارك في 25 مباراة في نهايات كأس العالم.

** سجل حسن سوكور لاعب منتخب تركيا أسرع هدف في العالم، والذي استغرق 11 ثانية فقط من بداية المباراة ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002.

**يعتبر الحارس الألماني "اوليفر كان" هو حارس المرمى الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي حصل على لقب الكرة الذهبية عام 2002، لدخول شباكه هدفين فقط خلال البطولة.

**انسحبت الهند من نهائيات كأس العالم 1950 عندما أدركوا أنه وفقاً لقوانين الفيفا لا يُسمح للاعبين كرة القدم باللعب "حفاة " بدون أحذية كرة القدم.

**يعتبر نورمان وايتسايد أصغر لاعب كرة قدم في بطولة كأس العالم، عندما لعب لصالح منتخبه ايرلندا الشمالية وهو بعمر 17 عاماً.

**البرازيل هي الدولة الوحيدة التي ظهرت في كل بطولات كأس العالم وبلغت 20 بطولة، والتي فازت بخمسة منها.

**الفرنسي فونتين سجل أكبر عدد أهداف في بطولة واحدة لكأس العالم عام 1958، لتسجيله 13 هدفاً.

**يعتبر الفرنسي لوسيان لوران هو صاحب أول هدف على الإطلاق في كأس العالم، وقد سجله ضد المكسيك يوم 13 يوليو 1930.

**النجم الأرجنتيني السابق جابرييل باتيستوتا، اللاعب الوحيد الذي استطاع تسجيل ثلاثية "هاتريك" في نسختين من كأس العالم،ضد اليونان في كأس العالم في أمريكا 1994، وضد جامايكا في كأس العالم في فرنسا 1998.

**يعتبر أسطورة الكرة العالمية والجوهرة البرازيلية بيليه اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.

**يعتبر الروسي أوليج سالينكو صاحب أكثر أهداف في نفس المباراة بكأس العالم ، حيث سجل 5 أهداف في المباراة التي فازت بها روسيا 6-1 على الكاميرون في كأس العالم بأمريكا في 1994.

** تأهلت جميع المنتخبات التي نظمت البطولة على أراضيها إلى الدور الثاني، عدا المنتخب الجنوب إفريقي في مونديال 2010، وفازت المنتخبات صاحبة الأرض بكأس العالم في 6 مرات من أصل 20 بطولة، آخرها فرنسا في مونديال 1998.

** يعتبر الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم بـ 16 هدف، كما يعد توماس مولر أكثر اللاعبين المشاركين في البطولة صناعة للأهداف برصيد 6 أهداف بالإضافة إلى تسجيله 10 أهداف بجميع البطولات التي شارك بها.

** آخر منتخبات حاملة للقب خرجت من دور المجموعات، هو المنتخب الإيطالي في مونديال 2010، والمنتخب الإسباني في مونديال 2014.

** فازت منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية بجميع بطولات كأس العالم، حيث توجت المنتخبات الأوروبية بـ11 بطولة، ومنتخبات أمريكا الجنوبية بـ9.

** البرازيل هي أكثر من توجت بلقب كأس العالم بـ5مرات، كما شاركت في جميع بطولات كأس العالم، كما أن المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي تمكن من حصد كأس العالم مرتين متتاليتين 1958ـ 1962.

** أكثر بطولات كأس العالم سجل بها أهداف، هما مونديال 1998، و2014 بـ 171 هدف.

**المنتخب السويسري هو المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه في بطولة لكأس العالم، وذلك في مونديال ألمانيا 2006، حيث شارك الفريق في 4 مباريات بدون قبول هدف.

**البرازيل هي أكثر منتخب حصولا على كروت حمراء في المونديال بـ11، يليها الأرجنتين بـ10، والأوروجواي بـ9.

**آخر لاعب تمكن من تسجيل 10 أهداف ببطولة لكأس العالم هو الألماني جيرد مولر في مونديال 1970.

**المكسيكي أنطونيو كاربخال والألماني لوثر ماتيوس هم أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم بـ 5 مشاركات.

**جميع المنتخبات التي فازت بكأس العالم كانت تحت قيادة مدير فني محلي.