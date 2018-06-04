ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسعاف الدقهلية يكشف تفاصيل إلقاء أب لابنتيه أمام مستشفى المنصورة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:18 ص
إسعاف الدقهلية يكشف تفاصيل إلقاء أب لابنتيه أمام مستشفى المنصورة
طباعة
نعيم يوسف
 
كشف هاني جميعة، مدير إسعاف الدقهلية، عن تفاصيل قيام شخص بخطف طفلتيه من والدتهما، وتركهما أمام مستشفى المنصورة.

وقال "جميعة"، في مداخلة مع برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إنهم تلقوا بلاغا يفيد ترك أحد الأشخاص طفلتين مع سيدة أمام المستشفى بحجة أنه سوف يشتري لهما حلويات من الجهة المقابلة، ولكنه لم يعود مرة أخرى.

وأشار مدير إسعاف الدقهلية، إلى أن مسعفين تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة، وتم التواصل مع الأمن والجهات المعنية وإيداعهما في أحد دور الرعاية.

ولفت إلى أنه بعد انتشار صور الطفلتين على مواقع التواصل الاجتماعي تم التوصل إلى والدتهما، التي أقرت أن زوجها الذي يعمل ماسح أحذية، اخذ منها الطفلتين دون علمها، وذهب وفعل ذلك، موضحة أنها تردي استعادتهما إليها مرة أخرى.
المزيد عن: مستشفى المنصورة الدقهلية إسعاف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 8:00:21 AM