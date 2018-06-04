إسعاف الدقهلية يكشف تفاصيل إلقاء أب لابنتيه أمام مستشفى المنصورة



وقال "جميعة"، في مداخلة مع برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إنهم تلقوا بلاغا يفيد ترك أحد الأشخاص طفلتين مع سيدة أمام المستشفى بحجة أنه سوف يشتري لهما حلويات من الجهة المقابلة، ولكنه لم يعود مرة أخرى.



وأشار مدير إسعاف الدقهلية، إلى أن مسعفين تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة، وتم التواصل مع الأمن والجهات المعنية وإيداعهما في أحد دور الرعاية.



ولفت إلى أنه بعد انتشار صور الطفلتين على مواقع التواصل الاجتماعي تم التوصل إلى والدتهما، التي أقرت أن زوجها الذي يعمل ماسح أحذية، اخذ منها الطفلتين دون علمها، وذهب وفعل ذلك، موضحة أنها تردي استعادتهما إليها مرة أخرى.

كشف هاني جميعة، مدير إسعاف الدقهلية، عن تفاصيل قيام شخص بخطف طفلتيه من والدتهما، وتركهما أمام مستشفى المنصورة.