جريزمان ليس غاضبا من شائعات انتقاله إلى برشلونة

أكد أنطوان جريزمان، نجم منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد، أنه ليس غاضبًا من التكهنات المستمرة بشأن انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي برشلونة في ضم جريزمان من أتلتيكو لتعويض رحيل نيمار وإنييستا، كما أن عقد اللاعب مع أتلتيكو يتضمن شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو والبارسا على استعداد لدفع هذا المبلغ.

وقال جريزمان في تصريحات لبرنامج "Telefoot" المذاع عبر فضائية "تي أف1" الفرنسية إنه ليس منزعجًا من شائعات انتقاله إلى برشلونة هذ الصيف.

وأضاف الفرنسي: "أنا بخير ولدي ثقة كاملة، والشيء الأكثر أهمية هو أنني سعيد، وهذا ما يهم".

وتابع: "أنا أثق في هذا الفريق، يجب أن نضع أقدامنا على الأرض ونبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول لنهائي كأس العالم".

وكان اللاعب الفرنسي قد أشار في وقت سابق، إلى أنه سيقرر مستقبله بعد خوض مباريات كأس العالم مع منتخب بلاده.