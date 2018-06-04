بعد مقتل "ضاحي".. المسلسل الرمضاني "طايع" يتصدر ترند "تويتر
الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:58 ص
شيماء عطية
تصدر هاشتاج مسلسل "طايع" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع.
وياتي ذلك بعد تصاعد أحداث الحلقة التاسعة عشرـ والتي قتل فيها شخصية "ضاحي" ويلعب دوره الفنان الشاب علي قاسم.
مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.
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