بعد مقتل "ضاحي".. المسلسل الرمضاني "طايع" يتصدر ترند "تويتر

تصدر هاشتاج مسلسل "طايع" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع.





وياتي ذلك بعد تصاعد أحداث الحلقة التاسعة عشرـ والتي قتل فيها شخصية "ضاحي" ويلعب دوره الفنان الشاب علي قاسم.



