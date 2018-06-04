الجباس يكشف سبب استبعاد ناينجولان من قائمة بلجيكا

توقع دودي الجباس نجم ليرس البلجيكي السابق دخول شريف إكرامي وسام مرسي لقائمة المنتخب المشاركة في روسيا، والمقرر إعلانها اليوم، كما أكد أن جماعية منتخب بلجيكا هي سبب استبعاد نجمها ناينجولان عن قائمة المنتخب المشارك في المونديال.

وقال الجباس في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "مدرب بلجيكا استبعد ناينجولان لأنه يبحث عن الجماعية وستكون مباراتنا أمامه قوية وسمعت أن مدرب بلجيكا صرح بأنه سيلعب بالتشكيل الأساسي أمامنا".

وأضاف: "مروان محسن الأقرب لمركز رأس الحربة ومحمد عواد يجب أن يتواجد مع المنتخب في المونديال ومحمود عبد العزيز من وجهة نظري أفضل من سام مرسي".

واختتم الجباس تصريحاته قائلاً: "أتوقع دخول إكرامي وسام مرسي بدلاً من عواد وعبد العزيز في قائمة المنتخب".