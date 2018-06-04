ميدو عن محمد رمضان: "مثال جيد للنجاح" .. والأخير يرد "كلامك وسام على صدري"
الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:43 ص
أشاد الكابتن أحمد حسام ميدو بالفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بالمثال الجيد على النجاح، مطالبًا الشباب بتقليده، لأنه وضع هدف أمامه وحققه.
وغرد "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد رمضان مختلف بس أنا عن نفسي بحبه وبحترمه لأنه حط هدف قدامه وحارب عليه وحققه!! صحيح ممكن يستفزك ولكنه مثال جيد للنجاح وياريت كل شبابنا يقلدوه حتى لو حد شافه بيتمنظر بس المهم أنه حط هدف لنفسه وحارب عليه وحققه!".
من جانبه رد "رمضان" على تغريدة "ميدو": "ده لأنك إنسان قلبك نضيف ونفسيتك سليمة كلامك وسام على صدري".
وغرد "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد رمضان مختلف بس أنا عن نفسي بحبه وبحترمه لأنه حط هدف قدامه وحارب عليه وحققه!! صحيح ممكن يستفزك ولكنه مثال جيد للنجاح وياريت كل شبابنا يقلدوه حتى لو حد شافه بيتمنظر بس المهم أنه حط هدف لنفسه وحارب عليه وحققه!".
من جانبه رد "رمضان" على تغريدة "ميدو": "ده لأنك إنسان قلبك نضيف ونفسيتك سليمة كلامك وسام على صدري".
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