ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دودو الجباس: "تريزيجيه" بديل مثالي لـ"صلاح".. والحضري الأجد بحراسة الفراعنة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:48 ص
دودو الجباس: تريزيجيه بديل مثالي لـصلاح.. والحضري الأجد بحراسة الفراعنة
تريزيجيه
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

كشف دودي الجباس نجم ليرس البلجيكي السابق، بأن محمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي والمنتخب هو الأنسب كبديل لمحمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة.

 

وقال الجباس في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "صلاح من أفضل اللاعبين في أوروبا وشيكابالا وصبحي هما الأنسب للعب بدلا منه أو نلعب بثلاث لاعبين في وسط الملعب طارق حامد والنني وسام مرسي أو عبد الله السعيد وتريزيجيه سيكون بديل صلاح".

 

واختتم الجباس تصريحاته قائلاً: "الحضري هو الأجدر بحراسة المنتخب لأنه لديه خبرة أكثر".

 

المزيد عن: محمد صلاح عصام الحضري رياضة تريزيجيه بديل صلاح أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 6:40:01 AM