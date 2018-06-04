دودو الجباس: "تريزيجيه" بديل مثالي لـ"صلاح".. والحضري الأجد بحراسة الفراعنة

كشف دودي الجباس نجم ليرس البلجيكي السابق، بأن محمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي والمنتخب هو الأنسب كبديل لمحمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة.

وقال الجباس في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "صلاح من أفضل اللاعبين في أوروبا وشيكابالا وصبحي هما الأنسب للعب بدلا منه أو نلعب بثلاث لاعبين في وسط الملعب طارق حامد والنني وسام مرسي أو عبد الله السعيد وتريزيجيه سيكون بديل صلاح".

واختتم الجباس تصريحاته قائلاً: "الحضري هو الأجدر بحراسة المنتخب لأنه لديه خبرة أكثر".