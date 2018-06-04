الجباس: رمضان صبحي سيتألق مع فريقه الجديد

كشف دودي الجباس نجم ليرس البلجيكي السابق، عن رأيه في المنتخبات التي ستواجهها مصر في مونديال روسيا الشهر الجاري، كما توقع تألق رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد الموسم المقبل.

وقال الجباس في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "رمضان مشكلته في طريقة لعبه مع ستوك والتي تعتمد على الدفاع والجري الكثير والالتحامات الكثيرة وأخذ ذلك منه وقت لأنه صغير في السن وسيتغير أداءه الموسم المقبل".

واختتم الجباس تصريحاته قائلاً: "روسيا فريق قوي بدنيا وعنيف وسيكون عامل الجمهور والأرض في صالحهم والسعودية ستكون مباراتنا أمامها صعبة ولكننا الأفضل ومفتاحنا هو الفوز في أول مباراة لنا".