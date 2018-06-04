شاهد.. أطباء يقدمون خدمات مجانية لغير القادرين في شبين القناطر (فيديو)



وقال أحد الأطباء، إن هذه صدقة، ولم يتم الإعلان من خلال "السوشيال ميديا"، لكي لا يساء فهم المبادرة، ولكنه علق لافتة صغيرة في عيادته، بأنه يرحب بأي شخص غير قادر، بشكل سري.



وقال طبيب أخر، أنه شارك باقي الأطباء عندما أعجبته الفكرة، تخفيفا على المواطنين، بينما قالت طبيبة أخرى أنهم ليسوا منفصلين عن الشارع، وبالنسبة لعمليات الولادة لا يحتمل تأجيلها مثل باقي الأمراض.





عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، تقريرًا عن مبادرة أطلقها أربعة أطباء في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الغير القادرين، مجانا، تشمل خدمات التجميل، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، والعلاج الطبيعي والتخسيس.