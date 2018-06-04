جمال سلامة: تحدي السيسي في فترة الولاية الثانية هو شعور المواطن بثمار الإصلاح



وأضاف "سلامة"، في لقاء مع التلفزيون المصري، الأحد، أنه لا أحد ينكر أو يقلل من قيمة المشاريع، وهي كانت ضرورية، ولكن يجب أن تنساب أثارها على المواطنين، وهذا هو التحدي أمام الرئيس والحكومة.



ولفت رئيس قسم العلوم السياسية، أن السيسي وجه رسائل واضحة وعميقة إلى الشعب في خطابه بمجلس النواب، في جلسة أداء اليمين الدستورية، وتحدث فيها عن قبول الأخر، وتنوع الآراء.



قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن التحدي الذي يواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فترة الولاية الثانية، هو أن يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح الاقتصادي.