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الخطيب: راموس "بوظ" نهائي دوري الأبطال.. وأحب مشاهدة محمد صلاح

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:27 ص
الخطيب: راموس بوظ نهائي دوري الأبطال.. وأحب مشاهدة محمد صلاح
ياسمين الخطيب
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ريهام عبد المحسن
 

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها لم تستطع متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، عقب إصابة نجمنا المصري محمد صلاح.

 

وقالت الخطيب في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "تضايقت من راموس لأنه (بوظ) علينا الماتش ولم اتابع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول بعد إصابته".

 

واختتمت ياسمين تصريحاتها قائلة :"أحب مشاهدة محمد صلاح لتواضعه وبعد الاعتزال سيكون له مكانة كبيرة في قلوبنا".

 

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