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يوسف عثمان يحكي موقفا جمعه بأحد معجبي المسلسل الرمضاني "نسر الصعيد"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:21 ص
يوسف عثمان يحكي موقفا جمعه بأحد معجبي المسلسل الرمضاني نسر الصعيد
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شيماء عطية
 

كشف الفنان الشاب يوسف عثمان، الذي يلعب دور المهندس يوسف ضمن أحداث مسلسل "نسر الصعيد" عن تفاعل أحد المعجبين مع أحداث الحلقة الثامنة عشر والذي تلقى فيها رصاصة بدلًا من شخصية "زين" الذي يقدمها الفنان محمد رمضان، لافتًا إلى أن المعجب أصر على مكافأته بمشروب.


وغرد "يوسف" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏واحد ققشني في الشارع " ااابشموهاندس يوووسف الف سلامه عليك بس جدع انك خدت الطلقه مكان زين وربنا لاعزمك علي واحده شويبس دلوقتي"".


"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، إنتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.


يوسف عثمان يحكي موقفا جمعه بأحد معجبي المسلسل الرمضاني "نسر الصعيد"
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