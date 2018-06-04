ياسمين الخطيب: نادي الزمالك "حب العمر" وعائلتي ليست متعضبة
الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:20 ص
ريهام عبد المحسن
أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها تعشق نادي الزمالك، كما أن عائلتها ليست متعصبة لكرة القدم.
وقالت الخطيب في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "نادي
الزمالك حب العمر وعائلتي ليست متعصبة للكرة بشكل عام ووالدتي كانت منتمية للزمالك
ووالدي كان يشجع الكرة الأوروبية".
وأضافت :"ذهبت للكثير من المباريات في الملعب للتشجيع
تحديدًا مباريات كرة السلة".
وتابعت: "الزمالك لديه الكثير من البطولات ومعظم العاملين
في وسائل الإعلام أهلاوية وهناك الكثير من الحقائق يتم تزييفها".