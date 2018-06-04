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ياسمين الخطيب: نادي الزمالك "حب العمر" وعائلتي ليست متعضبة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 05:20 ص
ياسمين الخطيب: نادي الزمالك حب العمر وعائلتي ليست متعضبة
ياسمين الخطيب
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ريهام عبد المحسن
 

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها تعشق نادي الزمالك، كما أن عائلتها ليست متعصبة لكرة القدم.

 

وقالت الخطيب في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "نادي الزمالك حب العمر وعائلتي ليست متعصبة للكرة بشكل عام ووالدتي كانت منتمية للزمالك ووالدي كان يشجع الكرة الأوروبية".

 

وأضافت :"ذهبت للكثير من المباريات في الملعب للتشجيع تحديدًا مباريات كرة السلة".

 

وتابعت: "الزمالك لديه الكثير من البطولات ومعظم العاملين في وسائل الإعلام أهلاوية وهناك الكثير من الحقائق يتم تزييفها".

 

 

 

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