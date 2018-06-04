تعرف على سر خوف ياسمين الخطيب من السفر لروسيا لتشجيع المنتخب

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها تخشى السفر إلى روسيا، من أجل تشجيع المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي تنطلق في 14 يونيو الجاري.

وقالت الخطيب في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "أخاف من السفر لروسيا لتشجيع المنتخب وأصاب بالاحباط والتشجيع هنا سيكون أحلى لأنه في وسط مصريين".

واختتمت ياسمين تصريحاتها قائلة: "شاهدت مباراة الكونغو وهناك عادة فيا بأني لا أتابع المباريات الكبيرة بسبب التوتر، حيث لا أجلس لمتابعتها لحظة بلحظة".