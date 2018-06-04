أوقاف البحر الأحمر تخصص 14 مسجدا للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 14 مسجدًا للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، بينها 12 مسجدًا بصفة أساسية، ومسجدان احتياطيان.



وأكد الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الـ12 مسجدًا، بينها مسجدان بمدينة الغردقة، هما مسجدا الإسراء والمعراج، ومسجد الرحمن وفي راس غارب مسجدا التوبة والمدينة المنورة ومسجدان بسفاجا هما مسجد الشاطئ ومسجد الخالدين، بالإضافة إلى مسجدين بكل من القصير ومرسى علم والشلاتين.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تخصيص المساجد طبقًا للضوابط والتعليمات التي حددتها وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الاعتكاف سوف يكون تحت إشراف إمام المسجد وأن يكون الإمام على علم بجميع المعتكفين، وأن يكون الاعتكاف في حجرة أو زاوية ملحقة بالمسجد.