عضو الجبلاية يطالب الجماهير بعدم الحديث عن تجديد "كوبر"

طالب كرم كردي عضو اتحاد الكرة، من الجماهير، عدم الحديث عن تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، في هذا التوقيت والتركيز على بطولة كأس العالم.

وقال كردي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"النني بدأ العودة للتدريبات واللاعبون يتدربون بجدية ويسعون لإثبات أنفسهم في البطولة".

وأضاف: "سنسافر الثلاثاء المقبل لبلجيكا وهو منتخب قوي ومرشح للفوز بكأس العالم وكوبر درسها ووضع الخطة المناسبة لها".

وتابع: "كولومبيا فريق عال وبه العديد من اللاعبين الماهرين ومنتخب مصر أدى مباراة جيدة أمامه".

واختتم كردي تصريحاته قائلاً: "أتمنى عدم التحدث عن مشوار كوبر معنا إلا بعد البطولة لأن ذلك سيؤثر معنوياً على الفريق".